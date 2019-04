JN Hoje às 19:08 Facebook

Um grupo de duas dezenas de reclusos organizou uma festa na manhã deste sábado na cadeia do Linhó. Um dos presos filmou a festa de anos e publicou-a em direto no Facebook. A Direção Geral dos Serviços Prisionais já identificou os reclusos que serão alvo de sanções.

A festa de anos decorreu esta manhã, no pátio da ala A do Estabelecimento Prisional do Linhó, onde um dos reclusos, munido de um telemóvel, filmou reclusos a festejar e a dançar.

Questionada pelo JN ​​​​​​​a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) "informa que quer o recluso que filmou e divulgou as imagens, captadas durante o recreio da manhã no Estabelecimento Prisional do Linhó, quer os outros reclusos que aparecem nas imagens estão devidamente identificados.

Estes reclusos, em conformidade com as disposições legais, serão objeto de procedimento e subsequentes sanções disciplinares, as quais poderão ir, consoante o grau de participação da cada um, até ao internamento em regime de segurança", adiantou fonte da DGRSP.