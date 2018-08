Alexandre Panda Hoje às 00:30 Facebook

Importavam aparelhos da China que conseguiam adaptar para fornecer, a cerca de 500 clientes espalhados pelo país, um sinal de TV cabo pirateado.

Mas a rede, composta por 15 pessoas, foi desmantelada pela Polícia Judiciária do Porto e está agora a ser julgada no Tribunal de S. João Novo, no Porto. Também são arguidas duas empresas de telecomunicações de Gondomar.

