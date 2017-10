"Se há um livro do Sócrates há alguém que o escreveu por ele", ironiza Sócrates

Hoje às 18:12, atualizado às 18:14 Facebook

O ex-primeiro-ministro José Sócrates agradeceu, este sábado, a presença e o apoio de "queridos amigos" do PS na apresentação do seu novo livro, num hotel do Porto, e aproveitou para brincar com as alegações de que não escreveu o seu livro anterior.

"Eu sei por que é que estão aqui e quero que todos saibam que isso é muito importante para mim", disse Sócrates, que mencionou diretamente os nomes de Renato Sampaio, Isabel Santos, Fernando Gomes e António Campos.

No seu discurso, antes de falar sobre a obra "O mal que deploramos -- O Drone, o Terror e os Assassinatos-Alvo", da Sextante Editora, Sócrates agradeceu também a Pedro Bacelar Vasconcelos, que apresentou o seu livro:

"[Quero] Sublinhar que está aqui hoje, não apenas para a apresentação de um livro, mas também para mostrar a amizade comigo, eu sei bem", afirmou.

Além do agradecimento, o ex-primeiro-ministro disse a Bacelar Vasconcelos que tinha que fazer um único aviso: "Olha, não tenho a certeza se não entraste agora numa lista muito seleta daqueles que são suspeitos de terem escrito o livro do Sócrates. Como se sabe, se há um livro do Sócrates há alguém que o escreveu por ele".

As seus "mais queridos amigos" disse que se devem preparar "para responder a jornalistas" que perguntem pelo seu nível de vida e se esse permite comprar a sua nova obra, numa alusão a uma pergunta que lhe foi feita na sexta-feira, no âmbito de uma entrevista que deu à RTP na sexta-feira.

José Sócrates chegou ao hotel com 25 minutos de atraso, tendo sido recebido com aplausos e incentivos, tendo centenas de pessoas afirmado "Sócrates amigo, o povo está contigo".