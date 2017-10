SIVA compra carro para evitar ir a tribunal

LUÍS MOREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Dono de Audi queixou-se de empresa do Grupo Volkswagen por causada manipulação dos gases poluentes dos automóveis. Exigia 42 771 euros.

Um concessionário da Volkswagen de Braga, Machado & Costas, e a SIVA (Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, SA), importadora dos automóveis do grupo alemão, chegaram a acordo com um automobilista da cidade que reclamava 42 771 euros, evitando assim o julgamento no Tribunal Cível da comarca.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui