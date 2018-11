Taxista detido por cobrar dinheiro a mais a estrangeira na Web Summit

Hoje às 10:39 Facebook

Um taxista foi detido pela PSP por ser "suspeito da prática do crime de especulação", quando o motorista foi intercetado "após ter cobrado indevidamente um valor superior ao que ostentava o taxímetro, a uma passageira de nacionalidade estrangeira", que transportava para a Web Summit, na quarta-feira, anunciou, esta sexta-feira, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

No momento da ordem de paragem por parte do polícia da PSP, pelo serviço efetuado, o taxímetro marcava, em serviço de tarifa diurna, um valor de 10,15 euros, tendo-se constatado que o taxímetro continuava a contar mesmo após a largada do passageiro, aumentando para o valor de 12,80 euros, especifica a PSP.

"Questionada a lesada, a mesma comprovou ter pago pelo serviço 16.45 euros, confirmando-se o crime de especulação", justifica a PSP.

O arguido foi sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo sido posteriormente libertado e notificado para comparência no Tribunal no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local de Pequena Criminalidade.