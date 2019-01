PSP responde a pedras com tiros e faz quatro detenções no Rossio

Leonor Paiva Watson com Lusa Hoje às 19:17, atualizado às 19:32 Facebook

A manifestação contra a violência policial e o racismo que teve lugar, esta segunda-feira, em Lisboa terminou com alguns desacatos e a detenção de quatro pessoas.

Num ponto de situação feito aos jornalistas pelas 20 horas, o comissário da PSP Tiago Garcia confirmou a detenção de quatro pessoas, assim como a existências de vários feridos, todos eles ligeiros e polícias. Muitas viaturas de civis e uma da PSP ficaram danificadas devido ao arremesso de pedras e petardos. A situação está controlada, mas a operação policial vai manter-se nas próximas horas, por precaução.

Pouco antes das 19.30 horas, viviam-se momentos de tensão na zona dos restauradores.

O protesto, que juntou centenas de pessoas, foi convocado através das redes sociais, depois de, no domingo, uma intervenção da PSP no Bairro da Jamaica, no Seixal, ter acabado com vários feridos.

A manifestação acabou com disparos de balas de borracha, para dispersar os manifestantes, após alguns indivíduos terem começado a atirar pedras.

Cerca de uma centena de moradores no Bairro da Jamaica, no Seixal, Setúbal, protestaram, esta tarde, em frente ao Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa, para dizerem "basta" à violência policial e "abaixo o racismo".

Acompanhados de alguns símbolos, como uma bandeira de Cabo Verde e cartazes a dizer "antirracismo social", os manifestantes gritaram palavras de ordem como "Não ao racismo", "não à mortalidade policial" e "chega".

A controlar a ação de protesto estavam cerca de duas dezenas de polícias, nomeadamente elementos da Unidade Especial da PSP.