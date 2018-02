Tiroteio à porta de discoteca de Fafe causa ferido grave

Carlos Rui Abreu Hoje às 09:42 Facebook

Um jovem de 30 anos está em estado muito grave depois de ter sido apanhado num tiroteio à porta de um espaço de diversão nocturna, "Praça da Música" na Zona Industrial do Socorro, em Fafe.

Ao que o JN conseguiu apurar, o homem que disparou os tiros tinha causado distúrbios no interior da discoteca e foi ordeiramente colocado no exterior.

O jovem baleado tinha, minutos antes, sido expulso, e estava à porta, apercebendo-se de tudo. Entretanto, o agressor ausentou-se durante cerca de meia hora e regressou à discoteca, armado. O outro jovem, que ainda se encontrava à porta do estabelecimento, abordou-o. Os dois envolveram-se numa discussão, que resultou no tiroteio. Foi atingido com três tiros.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Fafe e por uma equipa do INEM. Deu entrada no Hospital de Guimarães em estado muito grave.

A GNR e a PJ estiveram no local.