Toupeira adulterou processo contra o Benfica

Auditoria do Instituto que gere o Citius detetou mexida em peça processual num dos inquéritos vigiados por oficial de justiça.

O técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) colocado em prisão preventiva no âmbito da Operação E-Toupeira é suspeito de ter adulterado elementos de um dos processos que, no interesse do Benfica, espiava no sistema informático Citius. Esta é uma das situações mais graves imputadas a José Nogueira Silva no processo que levou à sua detenção, a par do assessor de Luís Filipe Vieira.

