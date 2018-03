"Toupeira" espiou caso do pedido de bilhetes de Centeno ao Benfica

ALEXANDRE PANDA E NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:35 Facebook

No dia em que foi detido pela Polícia Judiciária, José Nogueira Silva, oficial de justiça suspeito de ser a principal toupeira do assessor jurídico do Benfica, estava na posse de apontamentos sobre a investigação do Ministério Público (MP) ao pedido de bilhetes do ministro das Finanças para assistir ao jogo entre Benfica e F. C. Porto.

Foi num BMW deste ferrenho benfiquista que a PJ apreendeu documentos manuscritos com dados da investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, relativos ao caso dos bilhetes do ministro. Em causa estava o facto de, através de um assessor, Mário Centeno ter pedido e recebido convites para assistir com o filho ao clássico de 1 de abril do ano passado, na tribuna presidencial do Estádio da Luz.

