Três grávidas agredidas e ameaçadas de morte pelos companheiros

Andreia Fernandes e Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Três mulheres grávidas foram agredidas e ameaçadas de morte pelos companheiros, nos últimos dias.

Uma das mulheres, de 40 anos, chegou a ser arrastada pelos cabelos para o interior da habitação da família, onde, segundo a PSP, era atacada com "elevados índices de violência". Este caso ocorreu em Torres Vedras e o agressor, de 40 anos, foi detido e ficou proibido de contactar a vítima.

Já na Figueira da Foz, uma grávida, de 36 anos, foi alvo de ameaças de morte com arma de fogo, para além de agressões. O agressor, de 23 anos e com antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva, porque foi apanhado na posse de um carro roubado, de 1429 doses de haxixe e sete cartuchos para espingarda.

Um homem, de 30 anos, e residente em Vila do Conde foi igualmente detido por injuriar e ameaçar de morte a ex-mulher, grávida. Ainda nesta localidade outra vítima, de 39 anos, foi perseguida, insultada e humilhada, após ter pedido o divórcio.

Um jovem de 21 anos condenado por abuso sexual e roubo foi novamente detido por agredir a companheira, um ano mais nova. Também a sequestrou no quarto, antes de ser localizado em Seia. Acusado dos crimes de sequestro e violência doméstica, foi colocado em prisão preventiva.

Em Albergaria-a-Velha, a vítima foi uma mulher de 55 anos, agredida no local de trabalho, com um pau e uma faca. O atacante foi o companheiro, de 56 anos, que ainda fugiu do local, mas seria detido nas imediações da sua casa. Está em prisão preventiva.

Também agrediu criança

Outra mulher de 51 anos foi, igualmente, alvo de violência doméstica ao ser ameaçada com uma caçadeira e agredida. O neto, de 12 anos, também foi atacado.

Por fim, um homem de 46 anos foi detido por posse ilegal de armas, em Ponte de Lima. O indivíduo, que estava a ser investigado pelo crime de ameaça agravada há cerca de um ano, ameaçava a ex-mulher, sendo esta ainda coagida psicologicamente.

No âmbito deste processo a GNR efetuou buscas e apreendeu uma espingarda de caça, uma pistola transformada para calibre 6.35 mm, dez cartuchos de calibre 12, 34 munições de calibre 6.35 mm e um telemóvel.