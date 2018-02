Grupo de dez ataca três jovens à facada junto a escola nos Olivais

Carlos Varela com Lusa Hoje às 17:41, atualizado às 20:08 Facebook

Três jovens foram esfaqueados junto da Escola Secundária Eça de Queirós, nos Olivais, em Lisboa, na sequência do ataque de um grupo de dez indivíduos.

O ataque ocorreu perto de um café, nas imediações da escola, se bem que não envolva qualquer aluno daquele estabelecimento de ensino, segundo fontes policiais adiantaram ao JN. Um dos feridos, com 18 anos, sofreu vários golpes nas costas, os outros dois, com 17 e 20 anos, foram atingidos com golpes numa perna e numa nádega.

O grupo de atacantes pôs-se em fuga logo após as agressões e não ficaram no local quaisquer armas que possam ser associadas ao crime. Os indivíduos estão a ser procurados pela PSP, que quando chegou ao local apenas se deparou com os feridos caídos no chão.

"Recebemos um alerta às 14.56 horas. Terá sido uma agressão com uma arma branca, da qual resultaram três feridos, de 17, 18 e 20 anos. Todos masculinos", disse à Lusa fonte do INEM.

Segundo o INEM, dois dos feridos foram transportados para o Hospital de São José e o terceiro, "por ser menor", para o Hospital D. Estefânia.

"O jovem que foi transportado para Hospital D. Estefânia já teve alta, enquanto um dos feridos que foi transportado para o Hospital de São José estava já pronto para ter alta ao final da tarde", disse à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central.

Segundo a mesma fonte, o terceiro elemento que foi ferido ficou na Urgência Geral Polivalente do Hospital de São José para observação, mas está em "situação estável".

Estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São José, três ambulâncias e a mota de emergência do INEM.

Contactada pela Lusa, fonte do Ministério da Educação confirmou que as agressões ocorreram "nas imediações da escola" e indicou que as agressões "não envolveram a comunidade escolar".