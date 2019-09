Velocidade excessiva provocou acidente com seis mortos

Rogério Matos Hoje às 09:19 Facebook

A velocidade excessiva esteve na origem do acidente trágico que provocou a morte de seis homens no IC1, em Palmela, em junho do ano passado, quando iam a caminho do trabalho, concluiu o inquérito do Ministério Público (MP).

A carrinha Mercedes Vito conduzida por João Carreira saiu de Setúbal na madrugada de quarta-feira, 22 de junho, rumo à refinaria de Sines, mas numa curva à esquerda no IC1, despistou-se e embateu frontalmente contra uma outra que seguia em sentido contrário. O choque deu-se numa altura em que chovia torrencialmente e foi de tal forma violento e repentino que os condutores das viaturas envolvidas não tiveram tempo para travar.

Felipe Gardim, William da Silva, Vítor Sousa, Luís Neves, Edson Pereira, todos residentes em Setúbal, e o condutor João Carreira, de Palmela, morreram no local. Nem a utilização dos cintos de segurança conseguiu evitar o pior.