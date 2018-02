Violência no namoro atinge 56% dos jovens

ANA GASPAR Hoje às 00:40 Facebook

Dois estudos revelam realidade preocupante, que exige uma intervenção cada vez mais precoce. Aumento de denúncias pode não significar crescimento do fenómeno.

Mais de metade dos jovens com um relacionamento amoroso (passado ou atual) já tinham sido alvo de pelo menos um ato de violência no namoro, quando responderam ao inquérito levado a cabo pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), cujos resultados são hoje divulgados, a propósito do Dia dos Namorados.

