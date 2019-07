Violou turista que conheceu numa esplanada em Setúbal

JN Hoje às 11:37 Facebook

Um homem, de 39 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, em Setúbal, depois de ter violado e roubado uma turista, de 33 anos, que conhecera numa esplanada

A Judiciária revelou, em comunicado, que o detido "travou conhecimento com a vítima, em visita turística no final da tarde do último domingo, numa esplanada".

A vítima acabou por ser "transportada ao colo contra sua vontade para as traseiras do estabelecimento e para o interior de um edifício devoluto", onde o homem a "sujeitou a variadas práticas sexuais não consentidas", abandonando-a e roubando-lhe o telemóvel.