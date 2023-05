Viatura de Intervenção Rápida da PSP anda sem vidro e com pneus carecas

A Associação Sindical Autónoma de Polícia (ASAPOL) denuncia que as equipas de Intervenção Rápida da Divisão Policial de Loures da PSP estão a circular numa viatura com o vidro partido e com pneus carecas.

A ASAPOL realizou um ofício na quinta-feira a reclamar um reforço de meios ao Comando Metropolitano de Lisboa, a que o JN teve acesso, mas não obteve resposta. O JN pediu esclarecimentos com Comando, mas ainda aguarda.

De acordo com a ASAPOL, a esquadra de Santo António dos Cavaleiros continua sem viatura policial há várias semanas, tendo sido atribuída ao serviço operacional das equipas de intervenção Rápida da Divisão Policial de Loures uma viatura com o vidro partido e com pneus carecas.

PUB

A ASAPOL pede verbas para a reparação das viaturas policiais da divisão em crise e o equipamento devido para as esquadras, reivindicando o mínimo de duas viaturas policiais.

"É possível constatar de forma clara e evidente sobre a falta de condições de segurança da viatura policial, para se encontrar a circular na via pública, e a comprovar-se que a viatura em causa foi atribuída às Equipas de Intervenção Rápida dessa Divisão Policial, demonstra a falta de consideração e respeito pelos operacionais que a utilizam, desconsiderando a segurança desses Profissionais, bem como da população", refere o sindicato.