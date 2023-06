Invadiu casa de idosa e violou-a em Felgueiras

JN Hoje às 13:36 Facebook

Um homem de 41 anos foi detido pela PJ por suspeta de violação de uma mulher de 66 anos de idade e de roubo em Felgueiras. Os crimes ocorreram no fim do mês de maio no interior da casa da vítima.

Na madrugada do crime, o homem conseguiu entrar na habitação da vítima e surpreendeu-a enquanto dormia. Através da violência e da força física consumou a violação. Depois, ainda se apropriou de um artigo de ourivesaria antes de fugir.

Após o caso ter sido comunicado às autoridades, "foram desenvolvidas diligências de obtenção de prova, que permitiram recolher fortes indícios da autoria material dos factos ilícitos e a consequente detenção do suspeito", explica a Diretoria do Norte da PJ através de comunicado.

O detido, já com antecedentes policiais por crime desta natureza, vai ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.