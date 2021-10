Inês Banha Hoje às 16:29 Facebook

A instrução do processo principal da queda do BES/GES, em 2014, foi, esta quinta-feira à tarde, atribuída, por sorteio eletrónico, ao juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal.

Carlos Alexandre, que tramitou o processo na fase de inquérito, era a única outra opção, uma vez que ainda não estão ali colocados mais juízes.

O processo conta com 25 arguidos. Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), está acusado, no total, de 65 crimes.