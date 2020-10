Jesus tratou a procuradora por "você": porque é que não deve fazê-lo?

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:27 Facebook

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, gerou algum sobressalto no tribunal quando, na qualidade de testemunha do processo Football Leaks, tratou a procuradora do Ministério Público por "você". António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, diz que as formalidades em audiência servem para conferir "serenidade" aos julgamentos.

Jesus esteve esta terça-feira a depor no Tribunal Central Criminal de Lisboa, tendo-se dirigido, a dada altura, à procuradora usando a palavra "você". O coletivo de juízes advertiu o técnico, dizendo-lhe que a forma certa era "senhora procuradora".

"O tribunal pauta-se por alguma formalidade, que permite que os julgamentos decorram com maior serenidade", afirma António Ventinhas ao JN. Segundo o sindicalista, o facto de haver um protocolo a cumprir - como a forma de tratamento ou, no caso dos advogados, o uso das becas por cima da roupa civil - ajuda a "controlar alguma animosidade" que possa existir.

Ventinhas sublinha que as formas corretas como os procuradores do Ministério Público devem ser tratados são "senhor(a) doutor(a)" ou "senhor(a) procurador(a)"; no caso dos juízes, utiliza-se o "senhor(a) juiz(a)" ou "meritíssimo/a".

Evitar o "tu-cá-tu-lá"

Por não ter presenciado o momento, António Ventinhas não quis avaliar se o coletivo de juízes procedeu bem ao avisar Jorge Jesus. No entanto, refere que essa advertência pode surgir caso os magistrados entendam que algum dos seus interlocutores está a colocar o julgamento "ao nível do 'tu-cá-tu-lá'".

"Às vezes não é só dizer o você, é a forma como é dito", prossegue António Ventinhas. Por vezes, os juízes podem não corrigir o interlocutor, caso entendam que a forma errada de tratamento não foi usada por desrespeito, mas sim por ignorância.

No entanto, caso os magistrados deixem a situação "resvalar", no limite até algum elemento do público pode sentir-se tentado a intervir - como por vezes acontece, assinala o sindicalista.

Jorge Jesus revelou alguma impaciência para com as perguntas do Ministério Público. Numa outra ocasião, após a procuradora ter insistido numa pergunta, o treinador - que considerava já ter dado uma resposta satisfatória - atirou: "Falo português, ou não?".