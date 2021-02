João Loureiro em avião privado no Brasil com 500 quilos de cocaína

Nelson Morais Hoje às 21:48 Facebook

A Polícia Federal Brasileira apreendeu meia tonelada de cocaína num avião privado onde João Loureiro, ex-presidente do Boavista Futebol Clube, se preparava para viajar para Portugal, a partir do Aeroporto da Bahia.

Segundo as informações recolhidas pelo JN, João Loureiro encontrava-se dentro do avião com apenas outro passageiro, um espanhol de origem argelina, quando se deu a intervenção da polícia.

No entanto, aqueles dois passageiros não estão sob detenção, porque a Polícia não terá provas que os responsabilizem pela carga dos 500 quilogramas de cocaína.