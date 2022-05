João Rendeiro encontrado morto na prisão

JN Hoje às 09:20 Facebook

O antigo banqueiro João Rendeiro foi encontrado morto na prisão de Westville, em Durban, África do Sul.

A Polícia Judiciária e a advogada June Stacey Marks confirmaram ao JN a morte do ex-banqueiro, que se terá suicidado.

Detido em 11 de dezembro na cidade de Durban, após quase três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro foi, então, presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa, colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Westville.

Antes, no dia 14 de dezembro, Rendeiro tinha garantido ao jornalistas, no final de um audiência em tribunal, que nunca seria extraditado. "Eu não vou regressar a Portugal", garantiu.

O ex-banqueiro havia sido condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já tinha transitado em julgado, não admitindo mais recursos e João Rendeiro teria de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

João Rendeiro tinha ainda sido condenado a 10 anos de prisão num segundo processo e a mais três anos e seis meses num terceiro processo, sendo que estas duas sentenças ainda não transitaram em julgado.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.