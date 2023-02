Jogador do Lavrense em estado crítico após ser esfaqueado no Porto

João Freire, ex-atleta de formação do Varzim Sport Clube e atual jogador do União Desportiva Lavrense, foi esfaqueado à porta de uma discoteca, no Porto, e está hospitalizado em estado crítico.

O crime aconteceu na madrugada de domingo, segundo conta uma familiar do futebolista, nas redes sociais.

"Na madrugada de hoje, após uma ida com amigos ao Via Rápida, [o João] foi surpreendido por um ser desprezível que lhe pôs a vida em suspenso. Foram duas facadas que derrubaram um jovem com tudo para dar certo", escreveu uma tia do futebolista, de 20 anos, na rede social Facebook.

Na Internet, os dois clubes, da Póvoa de Varzim e de Matosinhos, deixaram, este domingo, uma mensagem de força ao atleta e aos familiares.