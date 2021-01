Jogadores do Moreirense apanhados a almoçar em restaurante

Alexandra Lopes com Delfim Machado Hoje às 16:50, atualizado às 17:20 Facebook

A GNR emitiu autos de contraordenação em nome de quatro futebolistas do Moreirense e do dono do espaço de restauração onde estavam a almoçar, violando as regras do confinamento obrigatório.

A GNR de Joane apanhou, ao início da tarde desta sexta-feira, quatro jogadores de futebol, pertencentes aos quadros do Moreirense a almoçar num restaurante em Joane, Famalicão, violando, assim, as regras do confinamento obrigatório.

Segundo fonte da GNR, foram elaborados cinco autos de contraordenação aos quatro jogadores que estavam a almoçar no interior do estabelecimento de restauração e um outro ao proprietário do restaurante.

Todos eles vão ter de pagar uma multa de 200 euros, cada um.

A GNR deu ordem de encerramento ao restaurante.