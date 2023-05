Jovem atingido a tiro nas pernas no Cacém

Um jovem com cerca de 23 anos foi atingido com pelo menos dois tiros nas pernas durante a manhã desta segunda-feira no Cacém, Sintra. A PJ de Lisboa está a investigar.

Os disparos ocorreram junto a um estabelecimento comercial na Rua Melquiades Marques e foram efetuados através de uma viatura que se colocou em fuga logo a seguir.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e transportada para o Hospital Amadora-Sintra.

Não são conhecidas detenções até ao início da tarde desta segunda-feira.