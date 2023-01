Jovem baleado cinco vezes em confrontos em Almada

Um jovem de 17 anos foi baleado na quinta-feira à noite no Monte da Caparica, em Almada, durante confrontos. A vítima foi atingida cinco vezes nas costas, glúteos e no ombro com uma arma de baixo calibre. Ainda assim, dirigiu-se pelos próprios meios, acompanhada de familiares e amigos, para o Hospital Garcia de Orta, onde permanece hospitalizada.

Nenhum dos tiros atingiu órgãos vitais e a vítima não corre perigo de vida. A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso e tenta agora identificar, localizar e deter o suspeito.

O caso ocorreu cerca das 21 horas. Quando os bombeiros da Trafaria chegaram ao local, a vítima já tinha seguido para o hospital. A GNR da Trafaria tomou conta da ocorrência e, por se tratar de crime com arma de fogo, o caso transitou para a PJ.

Na origem do crime estão discussões entre grupos motivados por consumo excessivo de álcool e estupefacientes.