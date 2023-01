Jovem de 16 anos andava a assaltar estudantes armado com faca

R.P. Hoje às 15:57 Facebook

Um jovem, com 16 anos, foi detido pela Polícia após ter assaltado com uma faca dois estudantes, junto à Escola Secundária Quinta do Marquês, em Oeiras. Ouvido em Tribunal, foi libertado.

Após uma denúncia, na passada sexta-feira a dar conta de que um indivíduo andaria a efetuar roubos com facas aos estudantes junto à Escola Secundária Quinta do Marquês, os agentes foram ao local, tendo confirmado dois assaltos.

Os polícias entraram em contacto com os pais das vítimas por forma a realizarem as respetivas denúncias, "encaminhando todas as diligências para a Esquadra de Investigação criminal de Oeiras", revelou a PSP esta terça-feira.

Na sequência da investigação desenvolvida, foi possível localizar e deter autor dos roubos através de mandados de detenção fora de flagrante delito e, após uma busca domiciliária, foram recuperados todos os objetos roubados.

O arguido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, junto da Comarca de Lisboa Oeste, tendo ficado obrigado a apresentações trissemanais no posto de polícia, proibição de contacto com as vitimas e proibição de se deslocar às imediações da Escola secundária Quinta do Marquês.