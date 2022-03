Jovem de 17 anos esfaqueado em centro comercial de Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:50 Facebook

Um jovem de 17 anos foi esfaqueado por um colega, esta segunda-feira, cerca das 13.45 horas, na esplanada de um centro comercial na cidade de Viana do Castelo.

De acordo com o segundo Comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, a vítima terá sido atingida na zona do tórax com arma branca (navalha de ponta e mola). Encontrava-se "consciente" quando foi assistida e depois transportada para o hospital local. Desconhece-se por agora o seu estado.

O agressor, um jovem com 18 anos de idade, foi detido no local e permanecerá nas instalações da PSP até ser ouvido pelo Ministério Público (MP), em princípio amanhã. Os dois jovens são residentes em Viana do Castelo. O caso ocorreu no centro comercial, situado junto à estação de comboios da cidade.