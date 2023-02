Jovem de 18 anos julgado por abusar de menor que engravidou

O Ministério Público do Barreiro deduziu acusação contra um jovem de 18 anos por 12 crimes de abuso sexual de crianças. A vítima, menor com 13 anos, engravidou e passou a residir com o arguido.

De acordo com a acusação do Ministério Público, os crimes foram cometidos entre setembro e dezembro de 2021. O agressor encontrava-se com uma menor, à data com 13 anos, num descampado junto à escola que esta frequentava e onde aconteceram os contactos sexuais.

A vítima acabou por engravidar e, quando descobriu, informou o arguido e passou a residir com ele, a partir de dezembro de 2021 e até hoje. O filho nasceu em agosto de 2022.

O arguido será agora julgado por um coletivo de juízes no Tribunal de Almada, estando em causa 12 crimes de abuso sexual de crianças.