Jovem de 18 anos matou à facada em festival de música

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um indivíduo, com 18 anos, suspeito de ter esfaqueado até à morte um jovem, com 19, e ferido gravemente outro, da mesma idade, durante uma rixa entre dois grupos, na zona do Restelo, em Lisboa.

O detido, segundo a PJ, pertence a um grupo autodenominado PKA, "um dos vários grupos de jovens afeto a um bairro residencial situado na periferia da cidade de Lisboa".

Segundo revelou esta sexta-feira a PJ, os factos ocorreram na madrugada de dia 1 de agosto de 2022, "na sequência de confrontos físicos" ocorridos no final do festival "Tribute of Afrohouse", que decorreu no Estádio do Restelo.

A Judiciária refere que as investigações efetuadas permitiram indiciar um jovem, que será afeto ao grupo "PKA", um dos vários que nasceram num bairro da periferia de Lisboa, "relativamente ao qual tem havido noticia de práticas criminosas graves contra a vida, contra a integridade física e ainda contra a propriedade com uso de violência física".

O detido foi ouvido em Tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.