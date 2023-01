Jovem de 22 anos detido por violação e roubo em Loures

JN Hoje às 09:55 Facebook

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve, na sexta-feira, um jovem de 22 anos "por existirem fortes indícios da prática dos crimes de violação agravada, roubo, violação de domicilio, detenção de arma proibida, dano, coação e extorsão", em Loures.

Em comunicado, a PJ revelou que as vítimas são um homem com 57 anos e uma mulher com 51 anos, que "num primeiro momento e quando se encontravam em casa [em Loures], foram abordados e ameaçados pelo suspeito, com uma faca, com o propósito de os roubar".

O casal conseguiu impedir o roubo e quando julgavam que o agressor já se tinha ido embora, o homem dirigiu-se até à PSP para pedir ajuda. Foi neste momento que o suspeito "invadiu o domicílio do casal, atacou sexualmente a senhora e roubou objetos de valor", pode ler-se na nota.

O jovem de 22 anos, com antecedentes criminais por roubo, extorsão e tráfico de estupefacientes, acabou por ser detido, e presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, ficou em prisão preventiva.