Jovem de 23 anos esfaqueado por causa de um cigarro

Um jovem, de 23 anos, de origem brasileira, foi esfaqueado no tórax, nas costas e nos braços por ter recusado um cigarro a um indivíduo, na madrugada de ontem, na Avenida dos Aliados, no coração do Porto. A vítima foi internada do Hospital de Santo António em estado grave, mas não corre perigo de vida.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a vítima estava com dois amigos e um irmão quando foram abordados por um grupo composto por oito pessoas. Todos teriam menos de 20 anos e alguns até seriam menores de idade.

Os indivíduos exigiram um cigarro à vítima que recusou e os dois grupos começaram a andar aos empurrões.

Um dos agressores sacou uma faca e desferiu vários golpes à vítima, que ficou ensanguentada caída no chão. Enquanto os amigos telefonavam ao 112, o grupo agressor punha-se em fuga.

Uma equipa do INEM e outra dos bombeiros portuenses socorreram o jovem no local e transportaram-no para o hospital. A PSP também foi ao local para ouvir testemunhas que descreveram os agressores.

Os agentes ainda tentaram localizá-lo, mas sem sucesso. O caso segue para investigação.