Jovem de 25 anos detido por tentar matar outro à facada no Barreiro 

Um homem de 25 anos atacou à facada um rival por ciúmes no Barreiro. A vítima, com 20 anos, bateu à porta da namorada do suspeito com a intenção de pagar danos que provocara na viatura da rapariga e foi surpreendido pelo suspeito de arma em punho. A vítima sofreu três golpes, na testa e nuca e sobreviveu graças ao tratamento hospitalar.

O caso ocorreu na passada terça-feira. Depois de a vítima tocar à campainha, o suspeito saiu da habitação e que, sem que nada o fizesse prever, começou de imediato a agredi-lo, desferindo-lhe várias facadas e levando-o a receber tratamento hospitalar.

O agressor fugiu mas acabou por apresentar-se na esquadra da PSP, onde foi formalmente detido pela Polícia Judiciária, que recolheu a arma do crime. O suspeito foi presente a tribunal e está em prisão preventiva. Está indiciado por homicídio qualificado, na forma tentada, e de um crime de detenção de arma proibida.