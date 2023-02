Jovem detida com 18 quilos de haxixe e ecstasy

JN Hoje às 14:39 Facebook

Uma jovem de 25 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), em Ponta Delgada, por tráfico de droga. Estava na posse de 18 quilos de haxixe e de ecstasy.

Segundo a PJ, a detenção ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada, no Açores, e permitiu a apreensão de 18 quilos de haxixe e 350 gramas MDMA/Ecstasy, "perfazendo um total superior a 40 mil doses médias individuais diárias".

A operação contou com a colaboração da GNR e a detida, ouvida em primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.