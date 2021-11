Jovem detido após maltratar e atropelar namorado em Gondomar

JN Hoje às 16:25 Facebook

Um homem de 20 anos foi detido por suspeita de maus tratos físicos e psicológicos sobre o namorado, em Gondomar. Ficou sujeito a monitorização por pulseira eletrónica.

O suspeito, conhecido pela sua personalidade agressiva, mantinha há um ano uma relação de namoro com um homem de 20 anos. Os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel apuraram que este era alvo de violência verbal, psicológica e física, tendo a sua vida e as suas rotinas controladas pelo agressor.

Num dos últimos episódios de violência, o agressor atropelou a vítima, que necessitou de tratamento hospitalar.

Face aos comportamentos agressivos e ao escalar de violência, o suspeito foi detido na tarde de ontem, segunda-feira. Após ser apresentado a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, ficou proibido de contactar por qualquer forma ou meio o ofendido, tendo de se manter a, pelo menos, 500 metros de distância e controlado por pulseira eletrónica.