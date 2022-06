Jovem detido em flagrante a tentar asfixiar amigo em Viseu

Um jovem, de 22 anos, foi detido na última noite pela PSP por agressões e por tentar asfixiar um amigo da mesma idade num estabelecimento comercial da cidade de Viseu. A detenção ocorreu poucos minutos depois da meia noite, na Rua Campo Viriato.

"Após notícia de um pedido de auxílio para esta polícia, a informar que um cidadão estava retido e a ser agredido no interior de um estabelecimento comercial, de imediato os polícias deslocaram-se ao local, onde visualizaram o suspeito a agredir e tentar asfixiar a vítima", refere em comunicado a PSP de Viseu.

Segundo aquela força policial, apesar da chegada da polícia o jovem não se acalmou, tendo acabado detido.

"Perante a gravidade da situação e uma vez que o suspeito não cessou as agressões quando advertido por os polícias, estes em último recurso e para salvaguardar a integridade física da vítima, forçaram a porta do estabelecimento e já no seu interior procederam à detenção do suspeito", acrescenta a PSP.

Fonte da polícia adiantou ao JN que os dois jovens tinham ido beber um café e de um momento para o outro a vítima foi atacada. "Ele saltou-lhe para cima e queria matá-lo", precisou a mesma fonte, sem detalhar o que poderá estar por detrás das agressões e tentativa de homicídio.

O suspeito está detido nas instalações da PSP de Viseu e deverá ser presente a tribunal ao início da tarde desta quinta-feira.

Este já não é o primeiro problema do jovem com a polícia. No final de fevereiro o mesmo indivíduo foi detido por agressões e injurias a agentes da força policial. Na altura, ameaçou de morte a mãe, uma enfermeira que trabalha no Centro Hospitalar Tondela Viseu.

A polícia foi chamada ao hospital e deteve o homem, que reagiu de forma violenta. Duas horas depois, ao ser libertado, e ainda dentro das instalações da polícia, o jovem voltou a ameaçar de morte a mãe e deu "um pontapé num dos vidros da esquadra partindo-o".

Na altura, foi presente a tribunal e ficou sujeito a apresentações diárias às autoridades.