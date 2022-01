Jovem detido pela PSP por cinco roubos em Camarate saiu em liberdade

JN Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem, de 18 anos, foi detido pela PSP, em Camarate, Loures, por ser suspeito de cinco roubos com violência na rua e em transportes públicos.

Face aos roubos denunciados e com base nas descrições fornecidas pelas vítimas, que indicavam ter sido cometidos pelo mesmo indivíduo, identificou o assaltante e deteve-o através de um mandado de detenção.

Após revista sumária, os polícias encontraram na posse do jovem um telemóvel furtado num estabelecimento comercial, que constava para apreender, e um cartão de cidadão de uma das vítimas que havia apresentado queixa.

"Acredita-se que possa estar associado a outros crimes, pelo que a PSP continuará a desenvolver esforços no sentido de despistar a possível relação do ora detido com outros indivíduos, podendo vir a haver mais detidos relacionados com esta atividade.

O detido foi ouvido em primeiro Interrogatório judicial, e saiu em liberdade, com Termo de Identidade e Residência e proibido de contactar com as vítimas.