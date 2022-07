Jovem detido por abusar de criança de cinco anos em Viana do Castelo

Reis Pinto Hoje às 14:42 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Viana do Castelo, um jovem suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de cinco anos, sua familiar

Em comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, revelou que o suspeito, de 18 anos, foi detido em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Viana do Castelo.

"Os abusos sexuais ocorreram em datas ainda não concretamente apuradas, mas, já no decurso do presente ano e até ao passado dia 22 de junho, foram praticados sobre uma criança, menor de cinco anos, familiar do arguido, tendo este aproveitado a livre disponibilidade de contactos que possuía com a vítima para satisfazer os seus impulsos sexuais lascivos", refere a Judiciária.