Jovem detido seis vezes por tráfico sai em liberdade

Cinco pessoas foram detidas pela PSP por tráfico de droga na Baixa do Porto. O arguido mais novo, com 23 anos, já foi detido seis vezes pelo mesmo crime. Ficou apenas com termo de identidade e residência.

A PSP realizou uma operação de prevenção criminal na tarde de ontem, quinta-feira, na baixa portuense. Foram detidas cinco pessoas - quatro homens e uma mulher, com idades entre os 23 e os 58 anos - por suspeita de tráfico de droga.

Todos os detidos estavam já referenciados por ilícitos criminais pela venda direta de estupefacientes, sendo que o mais novo fora já sido detido por cinco vezes. Apesar de ser a sua sexta detenção, após ser apresentado a tribunal, foi libertado, sujeito a termo de identidade e residência.

Ao todo foram apreendidas 67 doses de heroína, 17 doses de cocaína e 25 doses de haxixe. Na operação levada a cabo por polícias da 1.ª Divisão Policial foram ainda identificadas 12 pessoas no âmbito da prevenção da criminalidade e emitido um auto de ocorrência por consumo de estupefacientes.