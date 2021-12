Jovem em prisão preventiva por matar a avó com 40 facadas

JN Hoje às 13:17 Facebook

O jovem, de 22 anos, que foi detido, na quinta-feira, por ter morto a avó, de 82 anos, em Mafra, está em prisão preventiva. A idosa morreu com 40 facadas.

O suspeito do crime foi detido em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, para onde se dirigiu para receber tratamento, uma vez que também ele tinha ficado ferido com gravidade.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o jovem deslocou-se à residência da vítima já com propósito de agredir mortalmente. "O crime foi executado através de múltiplos golpes de arma branca, cerca de 40". Ainda não são conhecidas as motivações para o crime.

Após o crime, o homicida fugiu com intenção de viajar para fora do território nacional, no entanto acabou detido pela Polícia Judiciária.

Foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Mafra, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.