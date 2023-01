Jovem exibe arma na escola e agride militar da GNR durante detenção 

Um jovem de 17 anos foi detido pela GNR de Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém, quando exibia uma pistola de ar comprimido no recinto escolar. Na detenção, o suspeito, com antecedentes criminais por furtos e posse de arma branca, agrediu um dos militares e tentou fugir, mas sem sucesso.

O caso ocorreu na segunda-feira, numa escola em Vila Nova de Santo André, pela hora de almoço. A GNR foi alertada por funcionários da escola que o jovem de 17 anos estava a exibir uma arma a colegas no recinto da escola. Tratava-se de uma pistola de ar comprimido, mas sem a botija de comprimido que permite realizar os disparos das munições de chumbo.

Os militares da GNR de Vila Nova de Santo André acorreram ao local e localizaram o suspeito, já seu conhecido e com antecedentes criminais por furto e posse de arma branca. Os militares apreenderam a arma que o suspeito tinha na sua posse com 15 munições de chumbo.

Durante a detenção, o jovem tentou agredir um dos militares que o detinha e fugir, mas sem sucesso. O jovem foi detido por posse de arma proibida e resistência e coação. Foi identificado no posto da GNR e libertado com a obrigação de se apresentar ao Tribunal de Santiago do Cacém.