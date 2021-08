Jovem espanca namorada até à morte em hostel

JN Hoje às 10:37 Facebook

Um cidadão estrangeiro de 21 anos foi detido por suspeita de ter matado a namorada num hostel em Lisboa. Terá agredido violentamente a companheira que morreu no dia seguinte no hospital.

No sábado à tarde, as autoridades foram chamadas para um episódio de violência doméstica num hostel, em Arroios, Lisboa. Quando chegaram ao local, a vítima, uma cidadã estrangeira de 20 anos, já estava a ser assistida pelos bombeiros.

Segundo fonte da PSP, a jovem tinha várias lesões na cabeça e tronco. Foi alvo de manobras de reanimação e transportada para o Hospital de São José. Todavia, não resistiu aos ferimentos. Morreu no dia seguinte, domingo.

As agressões mortais terão sido causadas pelo companheiro, um homem de 21 anos que residia com ela no hostel. Há registo de, pelo menos, um episódio anterior de violência doméstica entre o casal que estaria a viver em Portugal há cerca de um ano.

A investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária. O detido deverá ser apresentado a tribunal ainda durante esta segunda-feira.