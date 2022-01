Rogério Matos Hoje às 17:48 Facebook

Um jovem com 18 anos morreu esfaqueado, esta quinta-feira à tarde, na via pública em Almada. O ataque deu-se junto a uma paragem do Metro Sul do Tejo, no Laranjeiro. O autor colocou-se em fuga e está por localizar.

O alerta foi dado às 16.30 horas. Os bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local. A Polícia Judiciária de Setúbal vai investigar o crime.