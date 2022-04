Homem morre espetado num portão em Fafe

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem, este sábado de madrugada, em Fafe. A vítima, com cerca de 30 anos, estava espetada num portão com setas pontiagudas em ferro.

À chegada ao local, os meios de emergência da Cruz Vermelha de Serafão, INEM e Bombeiros Voluntários de Fafe viram a vítima com as pernas espetadas no portão.

Apesar dos esforços, o óbito foi declarado no local.

GNR e PJ estiveram no local para tentar apurar as causas da morte. Pelo que o JN conseguiu apurar, o homem não morava nessa habitação e a tese de tentativa de assalto ganha força.