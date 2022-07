Jovem preso por viajar com um quilo de folhas de coca

Família de boliviano revoltada avança com pedido de libertação, legando que mascar é tradição nacional, mas a posse é crime.

A Polícia Judiciária de Porto deteve no Aeroporto Sá Carneiro um jovem estudante boliviano que trazia na bagagem 1,2 quilos de folhas de coca. Presente ao juiz de instrução de Matosinhos, ficou em prisão preventiva, suspeito de "tráfico internacional de estupefacientes". Mas o caso tem contornos peculiares que, espera a família, poderão levar à sua libertação imediata, na sequência de um pedido de habeas corpus.

Fernando, um jovem de 19 anos, nascido na Bolívia, vive desde bebé na Galiza, Espanha, para onde os pais emigraram há 18 anos. Sem qualquer mácula no registo criminal, diz fonte que lhe é próxima, só vive "para a família e para estudar". Na semana passada viajou, pela primeira vez desde que emigrou, ao seu país natal, na companhia do progenitor. Dois dias depois, e porque "a viagem para Portugal era mais barata", o rapaz regressa a casa, na companhia do irmão mais novo, via Aeroporto Sá Carneiro, onde os esperava a mãe. E foi aí que o caldo entornou.