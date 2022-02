Jovem que baleou rival no Bairro de Francos fica em preventiva

Alexandre Panda Hoje às 18:20 Facebook

O jovem de 19 anos, detido pela Polícia Judiciária por ter baleado um homem, de 28 anos, no início do mês, no Bairro de Francos, no Porto, vai aguardar o desenvolvimento da investigação em prisão preventiva. O crime terá negócios de tráfico de droga em pano de fundo.

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu esta quinta-feira colocar o suspeito de tentativa de homicídio qualificado em prisão preventiva. Foi conduzido à cadeia de Custóias.

O suspeito estava em fuga desde 6 de fevereiro, dia do crime. Após várias diligências, os inspetores da brigada de homicídios da PJ do Porto conseguiram localizar e deter o indivíduo na zona de Leiria, no dia de ontem, quarta-feira.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o detido desconfiava estar a ser procurado pelas autoridades e escondeu em casa de amigos em Leiria, na tentativa de não ser encontrado.

Os factos ocorreram num contexto de desavenças entre duas famílias residentes no Bairro de Francos, no Porto. Ao que tudo indica, a querela terá tido início num negócio de droga mal resolvido.

Na tarde de dia 6, o jovem foi até ao bloco onde se encontrava o rival e, sem dizer qualquer palavra, efetuou vários disparos na sua direção. Depois, colocou-se rapidamente em fuga.

O ferido foi levado em estado grave para o Hospital de Santo António, no Porto, e sujeito a uma intervenção cirúrgica. Segundo a PJ, o homem ainda permanece hospitalizado e com prognóstico reservado.