Jovem que deu à luz em centro de formação pode ser acusada de infanticídio

A jovem que, no passado domingo, deu à luz no dormitório do Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte (CICCOPN), na Maia, encontra-se livre de perigo. As autoridades esperam, agora, pelos resultados da autópsia para saber as causas da morte do bebé.

O alerta foi dado pouco antes do meio-dia e terá apanhado de surpresa todos os colegas da jovem, oriunda de um PALOP (País Africano de Língua Oficial Portuguesa), que se encontra no centro a frequentar um curso na área da construção.

A jovem escondera de todos a gravidez mas, no domingo, entrou em trabalho de parto quando se encontrava no dormitório do CICCOPN, na Rua de Espinhosa, em S. Pedro de Avioso, gritou a pedir ajuda. Foram acionados os Bombeiros Voluntários de Moreira, que prestaram os pirmeiros socorros à parturientem, transportando-a para o Hospital de São João, num estado que inspirava cuidados. O óbito do recém-nascido foi declarado no local.

A GNR foi ao local, tendo alertado depois a PJ. O resultado da autópsia ao bebé vai decidir o futuro da jovem, que poderá ser acusada de infanticídio.