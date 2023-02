Jovem queixa-se de agressão por seguranças em bar de Braga

Um jovem de 21 anos apresentou queixa na PSP de Braga, esta terça-feira, por ter sido agredido pelos seguranças do Bar Académico, da cidade, numa noite de quarta-feira, o dia mais frequentado do espaço. A gerência do estabelecimento diz que o queixoso desrespeitou as normas e foi agressivo.

O queixoso, de nome Vasco B. disse ao JN que foi agredido a murro por quatro pessoas, tendo ficado ferido na boca. E que foi atirado pelas escadas abaixo por um segurança, só não se estatelando no chão porque foi amparado por um amigo. Partiram-lhe, ainda, o telemóvel.

"Estava uma colega minha na fila para pagar três cartões de consumo, o dela e dois outros, um deles meu...Tentei avançar na fila, não com a intenção de a furar, mas apenas para a avisar de que lhe iria mandar o dinheiro do cartão por MBWay. Aí, um dos seguranças barrou-me, eu insisti que apenas lhe iria dizer isso, e sairia da fila, e ele deu-me um murro na boca", conta, vincando que nada fez que justificasse as agressões.

E acrescenta: "a seguir, e como lhe chamei filho da p***, vieram outros e esmurraram-me, de novo, atirando-me das escadas". A alegada vítima foi, a seguir, ao Hospital e um amigo chamou a PSP.

Contactada pelo JN, fonte da gerência negou esta versão. "Tentou passar à frente da fila, teimou e acabou a insultar a mãe de um dos funcionários. Por isso, levou apenas uma bofetada", diz, acusando o jovem de ser "malcriado e agressivo" e de estar com uns copos a mais, provocando os que ali estavam apenas a fazer cumprir as regras da casa.