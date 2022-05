Jovens agrediram e sequestraram para roubar 20 euros

Reis Pinto Hoje às 15:26 Facebook

Dois jovens foram detidos pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, por terem agredido, roubado e sequestrado um homem na sua viatura. O crime ocorreu no dia 16 de janeiro deste ano, e a vítima foi abandonada, dentro do carro, num posto de abastecimento de combustíveis de Portimão.

Os factos tiveram lugar em Silves, cerca das 2 horas, após a vítima ter saído de um estabelecimento de restauração. Quando se dirigia para o carro foi abordado pelos suspeitos, que o agrediram, roubaram 20 euros e colocaram na bagageira da sua viatura, arrancando logo de seguida.

Refere a PJ que conduziram "durante duas horas de forma agressiva" e a vítima foi mantida sequestrada até às 4 horas, momento em que os dois homens, de 19 e 23 anos, abandonaram o veículo junto a um posto de abastecimento de combustíveis em Portimão e e fugiram a pé, o que foi aproveitado pelo ofendido para se libertar.

"Em resultado da agressão inicial e o cárcere na bagageira da viatura, a vítima ficou ferida na zona do crânio, carecendo de tratamento hospitalar prolongado", sublinhou a PJ.

Os suspeitos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Portimão, tendo-lhes sido imposto como medida de coação apresentações periódicas.