Jovens entre 11 e 14 anos suspeitos de roubo violento a mulher

A PSP deteve três jovens com idades entre os 13 e os 14 anos por suspeita de um roubo com violência a uma mulher de 19 anos em Benfica, em Lisboa. Um quarto suspeito com apenas 11 anos foi identificado e sinalizado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Um grupo de cinco jovens abordou uma mulher de 19 anos na zona de Benfica. Um deles agarrou no telemóvel que esta trazia e os restantes começaram a agredi-la com violência. Além do telemóvel conseguiram roubar-lhe dois cartões bancários e algum dinheiro.

Polícias da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa receberam a informação de que estaria a decorrer um assalto e avançaram para o local. Conseguiram intercetar quatro dos suspeitos e recuperar os dois cartões bancários e o dinheiro.

Três dos suspeitos, com idades entre os 13 e os 14 anos, foram detidos. Um quarto suspeito, por ter apenas 11 anos, não foi detido mas a sua situação foi sinalizada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. O quinto suspeito conseguiu fugir com o telemóvel.

Os três jovens detidos foram entregues ao seus progenitores e notificados para comparecerem no Tribunal de Família e Menores da Comarca da Amadora para eventual aplicação de medida tutelar educativa.