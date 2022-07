Jovens que acusam GNR de agressão dizem-se alvo de "discriminação"

Os três jovens que alegam ter sido agredidos por militares do Destacamento de Intervenção (DI) da GNR no festival Belive, na Trofa, na madrugada de domingo, dizem-se alvo de "discriminação".

"O meu filho foi chamado de "bairrista" por causa do aspeto. Foi discriminação aquilo que houve", disse ao JN a mãe, Mónica Bernardo, na manhã desta segunda-feira, enquanto aguardava que o jovem fosse ouvido no Tribunal de Santo Tirso.

O rapaz de 17 anos, que estava hospitalizado devido a um coágulo detetado na cabeça, na sequência das agressões, teve alta ao início da madrugada desta segunda-feira.

Tudo aconteceu após o final dos concertos do Festival da Juventude da Trofa, quando alguns festivaleiros rumaram a um parque de estacionamento junto ao recinto do Belive Trofa 2022. Aí, os militares terão dado ordem para dispersar, mas um grupo de seis amigos, todos residentes na Maia, permaneceu no local a planear a forma como iria regressar a casa. Nessa altura, dizem os jovens, foram surpreendidos com a chegada de uma carrinha da DI, da qual terão saído vários militares na sua direção.

Ao JN, os rapazes descrevem que tentaram fugir, mas foram agredidos com bastões, murros e pontapés. Três dos amigos foram, em seguida, levados para a viatura policial e, garantem, vendados com as próprias camisolas e novamente agredidos até chegarem ao posto da GNR da Trofa. Abandonaram as instalações policiais depois das 6 horas, já como arguidos pelo crime de resistência e coação sobre funcionário e com ordem para se apresentarem, esta segunda-feira, no tribunal.