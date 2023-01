Judiciária apreendeu mais de 100 quilos de cocaína num armazém em Barcelos

R.P. Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga, com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira - Alfândega do Porto de Leixões, com a cooperação da Polícia Nacional de Espanha, apreendeu 104 quilogramas de cocaína, que se encontravam no interior de um contentor guardado num armazém, em Barcelos. Foram detidos seis homens, todos estrangeiros e de diversas nacionalidades.

A operação, que culminou uma investigação que durou dois anos, permitiu apreender importantes elementos de prova, designadamente equipamentos eletrónicos e de comunicação, dinheiro, viaturas de alta cilindrada e ferramentas diversas.

"Da operação resultou ainda a indiciação e detenção de seis indivíduos, todos estrangeiros e de diversas nacionalidades, os quais se preparavam para, num armazém localizado em Barcelos, proceder à extração do produto estupefaciente do interior do contentor, dando-lhe destino que se presume fora do território nacional", refere a PJ.

PUB

Segundo a Judiciária, "cinco dos elementos do grupo teriam funções operacionais no seio da organização internacional", tendo viajado de diversos países "propositadamente para o desempenho dessa tarefa, enquanto o sexto elemento ocuparia uma posição hierárquica superior".

"No período da investigação, a mesma organização criminosa, terá sido responsável pela introdução de outros contentores, por via marítima, os quais vieram a ser intercetados em Espanha, pela Guardia Civil, no porto de Algeciras, no passado dia 15 de dezembro de 2022, onde foram apreendidos 718 quilos de cocaína, também oculto e transportado numa carga de bananas, cujo destino final era o porto de Leixões e a mesma empresa portuguesa.

"Para utilizar a empresa na importação das mercadorias e dissimulação do produto estupefaciente, a organização criminosa terá contado com a colaboração de três homens, os quais foram abordados e sujeitos a diligências de inquérito e, na sequência, detidos para cumprimento de Mandado de Detenção, emitido pela Autoridade Judiciária competente", sublinha a PJ.

Os detidos serão ouvidos no Tribunal de Braga em primeiro interrogatório judicial de arguido detido e eventual aplicação de medidas de coação.

Os seis detidos em 21/12/2022 encontram-se em prisão preventiva.